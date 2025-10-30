30.10.2025
Смотреть онлайн Панна Удварди - Юлиана Лизаразо 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Панна Удварди — Юлиана Лизаразо, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Campo Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Central
WTA Кали
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Юлиана Лизаразо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юлиана Лизаразо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Панна Удварди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Юлиана Лизаразо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
65%
Реализация брейк - пойнтов
36%
43%
