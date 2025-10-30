Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Панна Удварди - Юлиана Лизаразо 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияWTA Кали: Панна УдвардиЮлиана Лизаразо, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Campo Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Central
WTA Кали
Панна Удварди
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Юлиана Лизаразо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Юлиана Лизаразо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юлиана Лизаразо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Панна Удварди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Панна Удварди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Юлиана Лизаразо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Юлиана Лизаразо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Панна Удварди - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
65%
Реализация брейк - пойнтов
36%
43%
Игры 1/8 финала
30.10
Венгрия Панна Удварди Колумбия Юлиана Лизаразо
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Испания Алисия Эрреро Линьяна Аргентина Юлия Риера
0
2
4
6
3
6
Завершен
29.10
Греция Деспина Папамихаил США Варвара Лепченко
0
2
0
6
4
6
Завершен
29.10
Россия Анастасия Золотарёва Франция Селена Яницийевич
1
2
2
6
6
3
3
5
Завершен
29.10
Чехия Сара Бейлек Бразилия Лаура Пигосси
2
0
6
4
6
1
Завершен
29.10
Хорватия Александра Олийникова Аргентина Язмин Ортензи
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Австрия Синджа Краус Австралия Тина Надин Смит
2
0
6
0
6
4
Завершен
29.10
Румыния Gabriela Lee Австрия Юлия Грабер
0
2
1
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA