29.10.2025

Смотреть онлайн Сара Бейлек - Лаура Пигосси 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияWTA Кали: Сара БейлекЛаура Пигосси, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:05 по московскому времени и пройдет на корте Campo Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Central
WTA Кали
Сара Бейлек
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Лаура Пигосси
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
65%
53%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Игры 1/8 финала
30.10
Венгрия Панна Удварди Колумбия Юлиана Лизаразо
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Испания Алисия Эрреро Линьяна Аргентина Юлия Риера
0
2
4
6
3
6
Завершен
29.10
Греция Деспина Папамихаил США Варвара Лепченко
0
2
0
6
4
6
Завершен
29.10
Россия Анастасия Золотарёва Франция Селена Яницийевич
1
2
2
6
6
3
3
5
Завершен
29.10
Чехия Сара Бейлек Бразилия Лаура Пигосси
2
0
6
4
6
1
Завершен
29.10
Хорватия Александра Олийникова Аргентина Язмин Ортензи
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Австрия Синджа Краус Австралия Тина Надин Смит
2
0
6
0
6
4
Завершен
29.10
Румыния Gabriela Lee Австрия Юлия Грабер
0
2
1
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA