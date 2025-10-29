29.10.2025
Смотреть онлайн Сара Бейлек - Лаура Пигосси 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Сара Бейлек — Лаура Пигосси, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:05 по московскому времени и пройдет на корте Campo Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Central
WTA Кали
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
65%
53%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Комментарии к матчу