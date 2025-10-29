Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Анастасия Золотарёва - Селена Яницийевич 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияWTA Кали: Анастасия ЗолотарёваСелена Яницийевич, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.

МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 4
WTA Кали
Анастасия Золотарёва
Завершен
(2:6, 6:3, 3:5)
1 : 2
29 октября 2025
Селена Яницийевич
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Селена Яницийевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Селена Яницийевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Селена Яницийевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Анастасия Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Анастасия Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Селена Яницийевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
58%
69%
Реализация брейк - пойнтов
80%
50%
Игры 1/8 финала
30.10
Венгрия Панна Удварди Колумбия Юлиана Лизаразо
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Испания Алисия Эрреро Линьяна Аргентина Юлия Риера
0
2
4
6
3
6
Завершен
29.10
Греция Деспина Папамихаил США Варвара Лепченко
0
2
0
6
4
6
Завершен
29.10
Россия Анастасия Золотарёва Франция Селена Яницийевич
1
2
2
6
6
3
3
5
Завершен
29.10
Чехия Сара Бейлек Бразилия Лаура Пигосси
2
0
6
4
6
1
Завершен
29.10
Хорватия Александра Олийникова Аргентина Язмин Ортензи
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Австрия Синджа Краус Австралия Тина Надин Смит
2
0
6
0
6
4
Завершен
29.10
Румыния Gabriela Lee Австрия Юлия Грабер
0
2
1
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
