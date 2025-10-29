29.10.2025
Смотреть онлайн Александра Олийникова - Язмин Ортензи 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Александра Олийникова — Язмин Ортензи, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Campo 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo 2
WTA Кали
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Александра Олийникова
Язмин Ортензи
1 победа
0 побед
100%
0%
24.05.2025
Александра Олийникова
2:0
Язмин Ортензи
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
33%
51%
Реализация брейк - пойнтов
45%
47%
Комментарии к матчу