29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Деспина Папамихаил — Варвара Лепченко, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:50 по московскому времени и пройдет на корте Campo 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo 2
WTA Кали
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
50%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
