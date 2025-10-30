30.10.2025
Смотреть онлайн Heliovaara/Patten - Нис/Роже-Васслен 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ATP Париж - пары: Heliovaara/Patten — Нис/Роже-Васслен, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 14:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
ATP Париж - пары
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Нис/Роже-Васслен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
82%
57%
Реализация брейк - пойнтов
57%
20%
