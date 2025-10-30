Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Heliovaara/Patten - Нис/Роже-Васслен 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ATP Париж - пары: Heliovaara/PattenНис/Роже-Васслен, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 14:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
ATP Париж - пары
Heliovaara/Patten
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Нис/Роже-Васслен
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Heliovaara/Patten - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Нис/Роже-Васслен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нис/Роже-Васслен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Heliovaara/Patten - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
82%
57%
Реализация брейк - пойнтов
57%
20%
Игры 1/8 финала
30.10
Cabral/Miedler Cabral/Miedler Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
2
0
7
5
6
3
Завершен
30.10
Heliovaara/Patten Heliovaara/Patten Нис/Роже-Васслен Нис/Роже-Васслен
2
0
6
1
6
4
Завершен
30.10
Англия Сэлисбери Д / Нил Скупски Peers/Tracy Peers/Tracy
1
2
7
6
1
6
9
11
Завершен
30.10
Германия Кевин Кравец/Тим Пютц Остин Крайчек / Мектич Н Остин Крайчек / Мектич Н
2
1
4
6
7
5
10
6
Завершен
29.10
Erler/Galloway Erler/Galloway Италия Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
2
0
7
6
7
5
Завершен
29.10
Аргентина Gonzalez/Андрес Молтени Cerundolo/Darderi Cerundolo/Darderi
2
1
6
2
5
7
13
11
Завершен
27.10
Остин Крайчек / Мектич Н Остин Крайчек / Мектич Н Arends/Johnson Arends/Johnson
2
0
6
4
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
