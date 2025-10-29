29.10.2025
Смотреть онлайн Тристан Бойер - Николас Кикер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Тристан Бойер — Николас Кикер, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(3:6, 6:2, 5:4)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тристан Бойер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тристан Бойер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Тристан Бойер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
