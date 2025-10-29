Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Тристан Бойер - Николас Кикер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Тристан БойерНиколас Кикер, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Тристан Бойер
Завершен
(3:6, 6:2, 5:4)
2 : 1
29 октября 2025
Николас Кикер
Гейм 1 - Тристан Бойер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тристан Бойер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Тристан Бойер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Тристан Бойер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Тристан Бойер - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
Игры 1/8 финала
31.10
Перу Арклон Х. Д. Пино Аргентина Carlos Maria Zarate
2
0
6
4
6
4
Завершен
30.10
Эквадор Alvaro Guillen Meza Эквадор Андрес Андраде
2
0
6
2
6
2
Завершен
30.10
Аргентина Мариано Навоне Испания Давид Хорда Санчис
2
0
6
4
6
0
Завершен
29.10
США Тристан Бойер Аргентина Николас Кикер
2
1
3
6
6
2
5
4
Завершен
29.10
Аргентина Гонсало Вильянуэва Аргентина Александр Баррена
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Чехия Зденек Колар Аргентина Лаутаро Мидон
2
0
6
3
6
3
Завершен
26.06
Перу Гонсало Буэно Аргентина Эрнан Казанова
2
0
6
2
2
0
Отказ
25.06
Колумбия Николас Мехия Бразилия Педро Родригез
2
1
7
6
6
7
5
3
Завершен
25.06
Аргентина Лаутаро Мидон Бразилия Педро Боскардин Диас
0
2
0
6
2
6
Завершен
25.06
Аргентина Женаро Альберто Оливиери Ямайка Блейз Бикнелл
2
0
6
3
6
1
Завершен
