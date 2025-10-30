30.10.2025
Смотреть онлайн Мануэль Плунгер - Эдоардо Шери Линьер 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Мануэль Плунгер — Эдоардо Шери Линьер . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 05.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 05
UTR Pro Clemson
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мануэль Плунгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мануэль Плунгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
49%
77%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
