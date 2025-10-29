29.10.2025
Смотреть онлайн Мануэль Плунгер - Кевин Эденгрен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Мануэль Плунгер — Кевин Эденгрен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 03.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 03
UTR Pro Clemson
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мануэль Плунгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мануэль Плунгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кевин Эденгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мануэль Плунгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мануэль Плунгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
76%
52%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
