29.10.2025
Смотреть онлайн Хенрик Бладелиус - Андреас Тимини 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Хенрик Бладелиус — Андреас Тимини . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 01.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 01
UTR Pro Clemson
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хенрик Бладелиус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хенрик Бладелиус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хенрик Бладелиус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хенрик Бладелиус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Хенрик Бладелиус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хенрик Бладелиус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хенрик Бладелиус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хенрик Бладелиус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Хенрик Бладелиус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Хенрик Бладелиус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хенрик Бладелиус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
13
Выигрыш первой подачи
60%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
Комментарии к матчу