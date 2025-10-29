29.10.2025
Смотреть онлайн Юунес Лалами Лаароусси - Andrew Hayduke II 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Юунес Лалами Лаароусси — Andrew Hayduke II . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 02.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 02
UTR Pro Clemson
Завершен
(4:6, 2:5)
0 : 2
29 октября 2025
Гейм 1 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
68%
60%
Реализация брейк - пойнтов
17%
50%
