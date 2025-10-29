29.10.2025
Смотреть онлайн Erler/Galloway - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ATP Париж - пары: Erler/Galloway — Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
ATP Париж - пары
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Erler/Galloway - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Erler/Galloway - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Erler/Galloway - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Erler/Galloway - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Erler/Galloway - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
76%
70%
Реализация брейк - пойнтов
43%
20%
