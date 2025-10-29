Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Erler/Galloway - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ATP Париж - пары: Erler/GallowayСимонэ Болелли/Андрэ Вавассори, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
ATP Париж - пары
Erler/Galloway
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Erler/Galloway - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Erler/Galloway - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Erler/Galloway - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Erler/Galloway - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Erler/Galloway - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Erler/Galloway - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

История последних встреч

Erler/Galloway
Erler/Galloway
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
Erler/Galloway
1 победа
1 победа
50%
50%
18.10.2025
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
0:2
Erler/Galloway
Erler/Galloway
Обзор
24.07.2025
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
2:0
Erler/Galloway
Erler/Galloway
Обзор

Статистика матча

Эйсы
5
6
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
76%
70%
Реализация брейк - пойнтов
43%
20%
Игры 1/8 финала
30.10
Cabral/Miedler Cabral/Miedler Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
2
0
7
5
6
3
Завершен
30.10
Heliovaara/Patten Heliovaara/Patten Нис/Роже-Васслен Нис/Роже-Васслен
2
0
6
1
6
4
Завершен
30.10
Англия Сэлисбери Д / Нил Скупски Peers/Tracy Peers/Tracy
1
2
7
6
1
6
9
11
Завершен
30.10
Германия Кевин Кравец/Тим Пютц Остин Крайчек / Мектич Н Остин Крайчек / Мектич Н
2
1
4
6
7
5
10
6
Завершен
29.10
Erler/Galloway Erler/Galloway Италия Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
2
0
7
6
7
5
Завершен
29.10
Аргентина Gonzalez/Андрес Молтени Cerundolo/Darderi Cerundolo/Darderi
2
1
6
2
5
7
13
11
Завершен
27.10
Остин Крайчек / Мектич Н Остин Крайчек / Мектич Н Arends/Johnson Arends/Johnson
2
0
6
4
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA