30.10.2025

Смотреть онлайн Jovanovic/Yakovleva - Ibrahim/Xiao 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетITF W15 Шарм-аль-Шейх - ЖП: Jovanovic/YakovlevaIbrahim/Xiao . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Шарм-аль-Шейх - ЖП
Jovanovic/Yakovleva
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
30 октября 2025
Ibrahim/Xiao
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ibrahim/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jovanovic/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jovanovic/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jovanovic/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ibrahim/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ibrahim/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jovanovic/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ibrahim/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jovanovic/Yakovleva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jovanovic/Yakovleva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ibrahim/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ibrahim/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
57%
69%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу
