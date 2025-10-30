Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Мариано Навоне - Давид Хорда Санчис 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Мариано НавонеДавид Хорда Санчис, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Мариано Навоне
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
30 октября 2025
Давид Хорда Санчис
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Игры 1/8 финала
31.10
Перу Арклон Х. Д. Пино Аргентина Carlos Maria Zarate
2
0
6
4
6
4
Завершен
30.10
Эквадор Alvaro Guillen Meza Эквадор Андрес Андраде
2
0
6
2
6
2
Завершен
30.10
Аргентина Мариано Навоне Испания Давид Хорда Санчис
2
0
6
4
6
0
Завершен
29.10
США Тристан Бойер Аргентина Николас Кикер
2
1
3
6
6
2
5
4
Завершен
29.10
Аргентина Гонсало Вильянуэва Аргентина Александр Баррена
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Чехия Зденек Колар Аргентина Лаутаро Мидон
2
0
6
3
6
3
Завершен
26.06
Перу Гонсало Буэно Аргентина Эрнан Казанова
2
0
6
2
2
0
Отказ
25.06
Колумбия Николас Мехия Бразилия Педро Родригез
2
1
7
6
6
7
5
3
Завершен
25.06
Аргентина Лаутаро Мидон Бразилия Педро Боскардин Диас
0
2
0
6
2
6
Завершен
25.06
Аргентина Женаро Альберто Оливиери Ямайка Блейз Бикнелл
2
0
6
3
6
1
Завершен
