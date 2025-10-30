30.10.2025
Смотреть онлайн Мариано Навоне - Давид Хорда Санчис 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Мариано Навоне — Давид Хорда Санчис, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:4, 6:0)
(6:4, 6:0)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Давид Хорда Санчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мариано Навоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мариано Навоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу