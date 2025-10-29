29.10.2025
Смотреть онлайн Карен Хачанов - Жоао Фонсека 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — ATP Париж: Карен Хачанов — Жоао Фонсека, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:20 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
ATP Париж
Завершен
(6:1, 3:6, 6:3)
(6:1, 3:6, 6:3)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Жоао Фонсека - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
11
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
80%
69%
Реализация брейк - пойнтов
30%
100%
Игры 1/16 финала
30.10
-
-
Неявка команды
29.10
2
1
6
1
3
6
6
3
Завершен
29.10
1
0
1
0
Завершен
29.10
0
2
3
6
5
7
Завершен
29.10
1
2
6
3
3
6
1
6
Завершен
29.10
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
1
2
7
6
1
6
5
7
Завершен
29.10
2
1
5
7
7
6
7
6
Завершен
29.10
2
1
7
5
1
6
7
6
Завершен
29.10
1
2
7
6
3
6
4
6
Завершен
29.10
2
0
6
3
7
5
Завершен
28.10
0
2
4
6
4
6
Завершен
28.10
1
1
6
4
3
6
0
0
Завершен
28.10
2
0
7
6
5
3
Завершен
Комментарии к матчу