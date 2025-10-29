Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Карен Хачанов - Жоао Фонсека 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияATP Париж: Карен ХачановЖоао Фонсека, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:20 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
ATP Париж
Карен Хачанов
Завершен
(6:1, 3:6, 6:3)
2 : 1
29 октября 2025
Жоао Фонсека
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Жоао Фонсека - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
8
11
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
80%
69%
Реализация брейк - пойнтов
30%
100%
Игры 1/16 финала
30.10
Болгария Григор Димитров Россия Даниил Медведев
-
-
Неявка команды
29.10
Россия Карен Хачанов Бразилия Жоао Фонсека
2
1
6
1
3
6
6
3
Завершен
29.10
Канада Габриэл Диалло Австралия Александр Де Минаур
1
0
1
0
Завершен
29.10
Франция Корентин Мутет Казахстан Александр Бублик
0
2
3
6
5
7
Завершен
29.10
Италия Лоренцо Мусетти Италия Лоренцо Сонего
1
2
6
3
3
6
1
6
Завершен
29.10
Бельгия Зизоу Бергс Италия Янник Синнер
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Испания Алехандро Давидович-Фокина Франция Казо Артур
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Аргентина Камило Уго Карабелли Германия Александр Зверев
1
2
7
6
1
6
5
7
Завершен
29.10
Канада Феликс Огер Алиассим Франция Александр Мюллер
2
1
5
7
7
6
7
6
Завершен
29.10
Аргентина Франциско Черундоло Сербия Миомир Кецманович
2
1
7
5
1
6
7
6
Завершен
29.10
Франция Артур Риндернех Монако Валентин Вачерот
1
2
7
6
3
6
4
6
Завершен
29.10
Германия Дэниел Алтмайер Норвегия Каспер Рууд
2
0
6
3
7
5
Завершен
28.10
США Лернер Тин Россия Андрей Рублёв
0
2
4
6
4
6
Завершен
28.10
Испания Карлос Алкараз Гарфия Англия Камерон Норри
1
1
6
4
3
6
0
0
Завершен
28.10
США Бен Шелтон Италия Флавио Коболли
2
0
7
6
5
3
Завершен
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA