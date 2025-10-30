30.10.2025
Смотреть онлайн Бассем Соби/Закария - Faucon/Vega 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх - МП: Бассем Соби/Закария — Faucon/Vega . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх - МП
Завершен
(6:2, 5:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Faucon/Vega - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Bassem Sobhy/Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Bassem Sobhy/Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Faucon/Vega - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Bassem Sobhy/Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Faucon/Vega - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bassem Sobhy/Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Bassem Sobhy/Zakaria - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Bassem Sobhy/Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
74%
58%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу