30.10.2025
Смотреть онлайн Fossa Huergo/Gorgodze - Zeballos/Zolotareva 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Cali - пары: Fossa Huergo/Gorgodze — Zeballos/Zolotareva, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Campo 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: Campo 2
WTA Cali - пары
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fossa Huergo/Gorgodze - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zeballos/Zolotareva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Zeballos/Zolotareva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Zeballos/Zolotareva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Fossa Huergo/Gorgodze - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Fossa Huergo/Gorgodze - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Fossa Huergo/Gorgodze - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Zeballos/Zolotareva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Fossa Huergo/Gorgodze - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Fossa Huergo/Gorgodze - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
7
Выигрыш первой подачи
72%
58%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
