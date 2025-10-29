Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Корентин Мутет - Александр Бублик 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияATP Париж: Корентин МутетАлександр Бублик, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:36 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
ATP Париж
Корентин Мутет
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
29 октября 2025
Александр Бублик
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
3
6
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
65%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
20%
Игры 1/16 финала
30.10
Болгария Григор Димитров Россия Даниил Медведев
-
-
Неявка команды
29.10
Россия Карен Хачанов Бразилия Жоао Фонсека
2
1
6
1
3
6
6
3
Завершен
29.10
Канада Габриэл Диалло Австралия Александр Де Минаур
1
0
1
0
Завершен
29.10
Франция Корентин Мутет Казахстан Александр Бублик
0
2
3
6
5
7
Завершен
29.10
Италия Лоренцо Мусетти Италия Лоренцо Сонего
1
2
6
3
3
6
1
6
Завершен
29.10
Бельгия Зизоу Бергс Италия Янник Синнер
0
2
4
6
2
6
Завершен
29.10
Испания Алехандро Давидович-Фокина Франция Казо Артур
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Аргентина Камило Уго Карабелли Германия Александр Зверев
1
2
7
6
1
6
5
7
Завершен
29.10
Канада Феликс Огер Алиассим Франция Александр Мюллер
2
1
5
7
7
6
7
6
Завершен
29.10
Аргентина Франциско Черундоло Сербия Миомир Кецманович
2
1
7
5
1
6
7
6
Завершен
29.10
Франция Артур Риндернех Монако Валентин Вачерот
1
2
7
6
3
6
4
6
Завершен
29.10
Германия Дэниел Алтмайер Норвегия Каспер Рууд
2
0
6
3
7
5
Завершен
28.10
США Лернер Тин Россия Андрей Рублёв
0
2
4
6
4
6
Завершен
28.10
Испания Карлос Алкараз Гарфия Англия Камерон Норри
1
1
6
4
3
6
0
0
Завершен
28.10
США Бен Шелтон Италия Флавио Коболли
2
0
7
6
5
3
Завершен
Комментарии к матчу
