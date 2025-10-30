30.10.2025
Смотреть онлайн Александра Эала - Виктория Мбоко 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Александра Эала — Виктория Мбоко, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Завершен
(6:3, 3:6, 4:6)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Александра Эала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александра Эала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Александра Эала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Александра Эала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Александра Эала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
64%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
56%
