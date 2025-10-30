30.10.2025
Смотреть онлайн Николас Джон Джадун - Мишель Хопп 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Николас Джон Джадун — Мишель Хопп . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мишель Хопп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мишель Хопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мишель Хопп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мишель Хопп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мишель Хопп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Мишель Хопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мишель Хопп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мишель Хопп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мишель Хопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мишель Хопп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мишель Хопп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Мишель Хопп - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
56%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
Комментарии к матчу