30.10.2025
Смотреть онлайн Анна Калинская - Шуай Чжан 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Анна Калинская — Шуай Чжан, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анна Калинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Анна Калинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Анна Калинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
71%
32%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
