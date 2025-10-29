29.10.2025
Смотреть онлайн С Д Пражвал Дев - Шэн Тан 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: С Д Пражвал Дев — Шэн Тан . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
77%
51%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
