Текстовая трансляция

Гейм 1 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40