30.10.2025
Смотреть онлайн Коайкул/Навасирисомбоон - Ganta/Suksumrarn 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin MD: Коайкул/Навасирисомбоон — Ganta/Suksumrarn . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin MD
Завершен
(3:6, 2:1)
1 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ganta/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Коайкул/Навасирисомбоон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Коайкул/Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Коайкул/Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ganta/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Коайкул/Навасирисомбоон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Коайкул/Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Коайкул/Навасирисомбоон
Ganta/Suksumrarn
0 побед
0 побед
0%
0%
23.10.2025
Коайкул/Навасирисомбоон
:
Ganta/Suksumrarn
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
60%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
