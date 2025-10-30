30.10.2025
Смотреть онлайн Hazawa/Vithoontien - Congcar/Susanto 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin MD: Hazawa/Vithoontien — Congcar/Susanto . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin MD
Завершен
(6:2, 5:0)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hazawa/Vithoontien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Congcar/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Hazawa/Vithoontien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Congcar/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Hazawa/Vithoontien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hazawa/Vithoontien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Hazawa/Vithoontien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Hazawa/Vithoontien - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
66%
45%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу