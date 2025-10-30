Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Chanta/Charoenphon - Marcondes/Wong 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТаиландITF M15 Hua Hin MD: Chanta/CharoenphonMarcondes/Wong . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Hua Hin MD
Chanta/Charoenphon
Завершен
(3:6, 6:4, 0:0)
1 : 1
30 октября 2025
Marcondes/Wong
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Marcondes/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Marcondes/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Chanta/Charoenphon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
64%
Реализация брейк - пойнтов
14%
22%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
Сибирь Сибирь
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Ноября
15:30
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA