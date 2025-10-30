Смотреть онлайн Chanta/Charoenphon - Marcondes/Wong 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin MD: Chanta/Charoenphon — Marcondes/Wong . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .