30.10.2025
Смотреть онлайн Chanta/Charoenphon - Marcondes/Wong 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin MD: Chanta/Charoenphon — Marcondes/Wong . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin MD
Завершен
(3:6, 6:4, 0:0)
(3:6, 6:4, 0:0)
1 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Marcondes/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Marcondes/Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Chanta/Charoenphon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Marcondes/Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Chanta/Charoenphon - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
64%
Реализация брейк - пойнтов
14%
22%
Комментарии к матчу