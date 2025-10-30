Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 30-40