30.10.2025
Смотреть онлайн Sarksian/Ushakov - Лин В / Чен-Сун Ло 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin MD: Sarksian/Ushakov — Лин В / Чен-Сун Ло . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin MD
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Sarksian/Ushakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лин В / Чен-Сун Ло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лин В / Чен-Сун Ло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
60%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
