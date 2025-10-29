29.10.2025
Смотреть онлайн Руслан Тюкаев - Майкл Бассем Соби 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх: Руслан Тюкаев — Майкл Бассем Соби . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(1:6, 6:2, 2:6)
(1:6, 6:2, 2:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Руслан Тюкаев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Руслан Тюкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Руслан Тюкаев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Руслан Тюкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Руслан Тюкаев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Руслан Тюкаев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Руслан Тюкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Руслан Тюкаев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Руслан Тюкаев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
59%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу