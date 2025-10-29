29.10.2025
Смотреть онлайн Karim Mabrouk - Борис Бутулия 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх: Karim Mabrouk — Борис Бутулия . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(6:7, 6:3, 2:6)
(6:7, 6:3, 2:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Karim Mabrouk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Karim Mabrouk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Karim Mabrouk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
13
1
Выигрыш первой подачи
77%
87%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
Комментарии к матчу