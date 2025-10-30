30.10.2025
Смотреть онлайн Белинда Бенчич - Yafan Ванг 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг: Белинда Бенчич — Yafan Ванг, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
86%
76%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
