30.10.2025

Смотреть онлайн Белинда Бенчич - Yafan Ванг 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгWTA Гонконг: Белинда БенчичYafan Ванг, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Белинда Бенчич
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
30 октября 2025
Yafan Ванг
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yafan Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Yafan Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
86%
76%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Игры 1/8 финала
30.10
Филиппины Александра Эала Канада Виктория Мбоко
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
30.10
Швейцария Белинда Бенчич Китай Yafan Ванг
2
0
6
2
6
2
Завершен
30.10
Россия Анна Калинская Китай Шуай Чжан
2
0
6
1
6
1
Завершен
29.10
Германия Ева Лис Канада Лейла Анни Фернандес
0
2
4
6
1
6
Завершен
29.10
Румыния Сорана Кырстя Австралия Айла Томлянович
2
1
4
6
6
4
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
