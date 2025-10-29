Смотреть онлайн Джонас П. Хартенштейн - Radu David Turcanu 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Джонас П. Хартенштейн — Radu David Turcanu . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .