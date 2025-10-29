29.10.2025
Смотреть онлайн Джонас П. Хартенштейн - Radu David Turcanu 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Джонас П. Хартенштейн — Radu David Turcanu . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонас П. Хартенштейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Radu David Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джонас П. Хартенштейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джонас П. Хартенштейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Джонас П. Хартенштейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Radu David Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джонас П. Хартенштейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джонас П. Хартенштейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
56%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
