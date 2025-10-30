30.10.2025
Смотреть онлайн Varvara Panshina - Алевтина Ибрагимова 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Istanbul: Varvara Panshina — Алевтина Ибрагимова . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Istanbul
Завершен
(6:7, 0:6)
(6:7, 0:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
50%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
70%
Комментарии к матчу