29.10.2025

Смотреть онлайн Сорана Кырстя - Айла Томлянович 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгWTA Гонконг: Сорана КырстяАйла Томлянович, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:35 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
WTA Гонконг
Сорана Кырстя
Завершен
(4:6, 6:4, 6:3)
2 : 1
29 октября 2025
Айла Томлянович
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Айла Томлянович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Айла Томлянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Айла Томлянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Сорана Кырстя
Сорана Кырстя
Айла Томлянович
Сорана Кырстя
0 побед
1 победа
0%
100%
21.06.2025
Сорана Кырстя
Сорана Кырстя
0:2
Айла Томлянович
Айла Томлянович
Обзор

Статистика матча

Эйсы
12
1
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
71%
62%
Реализация брейк - пойнтов
38%
31%
Игры 1/8 финала
30.10
Филиппины Александра Эала Канада Виктория Мбоко
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
30.10
Швейцария Белинда Бенчич Китай Yafan Ванг
2
0
6
2
6
2
Завершен
30.10
Россия Анна Калинская Китай Шуай Чжан
2
0
6
1
6
1
Завершен
29.10
Германия Ева Лис Канада Лейла Анни Фернандес
0
2
4
6
1
6
Завершен
29.10
Румыния Сорана Кырстя Австралия Айла Томлянович
2
1
4
6
6
4
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
