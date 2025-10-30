30.10.2025
МСК
ITF M25 Qian Daohu MD
Завершен
(2:6, 7:5, 0:1)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mo/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Mo/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ре Табата/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ре Табата/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Mo/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ре Табата/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ре Табата/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mo/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mo/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ре Табата/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Mo/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Mo/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Mo/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Mo/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
57%
67%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
