30.10.2025
Смотреть онлайн Сун/Танг - Nidunjianzan/Sun 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu MD: Сун/Танг — Nidunjianzan/Sun . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu MD
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nidunjianzan/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
84%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу