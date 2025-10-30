Текстовая трансляция

Гейм 1 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Nidunjianzan/Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Сун/Танг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Nidunjianzan/Sun - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Сун/Танг - взял свою подачу со счетом 30-40