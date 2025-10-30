30.10.2025
Смотреть онлайн Элиас Имер - Кокоро Изомура 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Элиас Имер — Кокоро Изомура, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте COURT 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 2
Challenger Seoul
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Элиас Имер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Элиас Имер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элиас Имер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Элиас Имер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Элиас Имер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Элиас Имер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
75%
67%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
