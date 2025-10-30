30.10.2025
Смотреть онлайн Таро Даниэль - Йи Жоу 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Таро Даниэль — Йи Жоу, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Seoul
Завершен
(7:6, 3:6, 0:6)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Таро Даниэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
64%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
