Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Таро Даниэль - Йи Жоу 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Таро ДаниэльЙи Жоу, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Seoul
Таро Даниэль
Завершен
(7:6, 3:6, 0:6)
1 : 2
30 октября 2025
Йи Жоу
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Таро Даниэль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Таро Даниэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Йи Жоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Йи Жоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Йи Жоу - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
7
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
64%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры 1/8 финала
30.10
Португалия Фредерико Феррейра Сильва Япония Йошихито Нисиока
2
1
6
0
5
7
7
6
Завершен
30.10
Австрия Юрий Родионов Япония Юта Шимицу
2
1
2
6
7
5
6
4
Завершен
30.10
Швеция Элиас Имер Япония Кокоро Изомура
2
0
6
2
6
3
Завершен
30.10
Япония Таро Даниэль Китай Йи Жоу
1
2
7
6
3
6
0
6
Завершен
29.10
Гонконг Колеман Вон Тайвань (Китай) Ю Хсиоу Хсу
2
0
6
4
7
6
Завершен
29.10
Япония Риу Ногучи Япония Шо Шимабукуро
0
2
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Алмаз U20 Алмаз U20
16 Ноября
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA