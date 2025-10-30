30.10.2025
Смотреть онлайн Юрий Родионов - Юта Шимицу 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Юрий Родионов — Юта Шимицу, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на корте COURT 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 2
Challenger Seoul
Завершен
(2:6, 7:5, 6:4)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Юта Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юта Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юта Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юта Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юрий Родионов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Юта Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Юрий Родионов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Юта Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Юта Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Юрий Родионов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Юрий Родионов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
8
6
Выигрыш первой подачи
71%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
55%
