30.10.2025

Смотреть онлайн Фредерико Феррейра Сильва - Йошихито Нисиока 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Фредерико Феррейра СильваЙошихито Нисиока, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Seoul
Фредерико Феррейра Сильва
Завершен
(6:0, 5:7, 7:6)
2 : 1
30 октября 2025
Йошихито Нисиока
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Йошихито Нисиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Йошихито Нисиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Йошихито Нисиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Йошихито Нисиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Йошихито Нисиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Йошихито Нисиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Фредерико Феррейра Сильва
Фредерико Феррейра Сильва
Йошихито Нисиока
Фредерико Феррейра Сильва
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Йошихито Нисиока
Йошихито Нисиока
2:0
Фредерико Феррейра Сильва
Фредерико Феррейра Сильва
Обзор

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
72%
53%
Реализация брейк - пойнтов
54%
62%
Игры 1/8 финала
30.10
Португалия Фредерико Феррейра Сильва Япония Йошихито Нисиока
2
1
6
0
5
7
7
6
Завершен
30.10
Австрия Юрий Родионов Япония Юта Шимицу
2
1
2
6
7
5
6
4
Завершен
30.10
Швеция Элиас Имер Япония Кокоро Изомура
2
0
6
2
6
3
Завершен
30.10
Япония Таро Даниэль Китай Йи Жоу
1
2
7
6
3
6
0
6
Завершен
29.10
Гонконг Колеман Вон Тайвань (Китай) Ю Хсиоу Хсу
2
0
6
4
7
6
Завершен
29.10
Япония Риу Ногучи Япония Шо Шимабукуро
0
2
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
