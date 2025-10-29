29.10.2025
Смотреть онлайн Колеман Вон - Ю Хсиоу Хсу 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Колеман Вон — Ю Хсиоу Хсу, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Seoul
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ю Хсиоу Хсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ю Хсиоу Хсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ю Хсиоу Хсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Ю Хсиоу Хсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Колеман Вон
Ю Хсиоу Хсу
0 побед
1 победа
0%
100%
20.10.2025
Ю Хсиоу Хсу
2:1
Колеман Вон
Статистика матча
Эйсы
11
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
79%
56%
Реализация брейк - пойнтов
80%
60%
