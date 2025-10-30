30.10.2025
Смотреть онлайн Анна Блинкова - Анна Бондар 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Анна Блинкова — Анна Бондар, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Цзюцзян
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Блинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анна Блинкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анна Блинкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Блинкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анна Блинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Анна Блинкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анна Блинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Блинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Анна Блинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Анна Блинкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Анна Блинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Анна Блинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Анна Блинкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
58%
53%
Реализация брейк - пойнтов
67%
71%
