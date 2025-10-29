29.10.2025
Смотреть онлайн Элизабетта Коччиаретто - Лилли Таггер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Элизабетта Коччиаретто — Лилли Таггер, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Цзюцзян
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лилли Таггер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
49%
74%
Реализация брейк - пойнтов
67%
56%
Комментарии к матчу