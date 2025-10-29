Смотреть онлайн Елена Приданкина - Виктория Голубич 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Елена Приданкина — Виктория Голубич, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:05 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.