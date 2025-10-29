Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Елена Приданкина - Виктория Голубич 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайWTA Цзюцзян: Елена ПриданкинаВиктория Голубич, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:05 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Цзюцзян
Елена Приданкина
Завершен
(0:6, 6:4, 5:7)
1 : 2
29 октября 2025
Виктория Голубич
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Приданкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Елена Приданкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Елена Приданкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Елена Приданкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Елена Приданкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Елена Приданкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Елена Приданкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Елена Приданкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Елена Приданкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Елена Приданкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Елена Приданкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Виктория Голубич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Виктория Голубич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
53%
55%
Реализация брейк - пойнтов
17%
50%
Игры 1/8 финала
30.10
Россия Анна Блинкова Венгрия Анна Бондар
2
0
7
6
7
5
Завершен
30.10
Чехия Доминика Салкова Россия Анастасия Захарова
2
1
7
6
2
6
6
2
Завершен
30.10
США Алисия Паркс Словения Кайя Джуван
2
1
1
6
6
1
6
1
Завершен
29.10
Казахстан Юлия Путинцева Китай Вушуанг Чженг
2
0
6
2
6
0
Завершен
29.10
Россия Елена Приданкина Швейцария Виктория Голубич
1
2
0
6
6
4
5
7
Завершен
29.10
Италия Элизабетта Коччиаретто Австрия Лилли Таггер
0
2
4
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
