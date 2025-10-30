30.10.2025
Смотреть онлайн Алисия Паркс - Кайя Джуван 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Алисия Паркс — Кайя Джуван, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Цзюцзян
Завершен
(1:6, 6:1, 6:1)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алисия Паркс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Алисия Паркс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
77%
44%
Реализация брейк - пойнтов
67%
57%
Комментарии к матчу