30.10.2025
Смотреть онлайн Fanming Meng - Николай Галак 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Fanming Meng — Николай Галак . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Fanming Meng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Николай Галак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Николай Галак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Николай Галак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Fanming Meng
Николай Галак
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Fanming Meng
0:2
Николай Галак
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
44%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
86%
Комментарии к матчу