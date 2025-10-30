30.10.2025
Смотреть онлайн Сохён Парк - Хикару Сато 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Сохён Парк — Хикару Сато . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
49%
44%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
Комментарии к матчу