30.10.2025
Смотреть онлайн Сяофэй Ван - Мицуки Вэй Кан Леонг 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Сяофэй Ван — Мицуки Вэй Кан Леонг . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(0:6, 0:2)
(0:6, 0:2)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
37%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу