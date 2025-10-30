Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Сяофэй Ван - Мицуки Вэй Кан Леонг 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Сяофэй ВанМицуки Вэй Кан Леонг . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Qian Daohu
Сяофэй Ван
Завершен
(0:6, 0:2)
0 : 2
30 октября 2025
Мицуки Вэй Кан Леонг
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
37%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу
