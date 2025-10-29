29.10.2025
Смотреть онлайн Vickery/Vig - Виктория Родригес/Ана София Санчес 29.10.2025. Прямая трансляция
матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Vickery/Vig — Виктория Родригес/Ана София Санчес . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato WD
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Vickery/Vig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Vickery/Vig - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Vickery/Vig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Vickery/Vig - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Виктория Родригес/Ана София Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
39%
66%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу