30.10.2025
МСК
ITF W100 Irapuato WD
Завершен
(2:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karatancheva/Vilar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Karatancheva/Vilar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Castillo Meza/Nava Elkin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Karatancheva/Vilar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Castillo Meza/Nava Elkin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Karatancheva/Vilar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Karatancheva/Vilar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Karatancheva/Vilar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Castillo Meza/Nava Elkin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Castillo Meza/Nava Elkin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Karatancheva/Vilar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Castillo Meza/Nava Elkin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Castillo Meza/Nava Elkin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Castillo Meza/Nava Elkin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Karatancheva/Vilar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Karatancheva/Vilar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Castillo Meza/Nava Elkin - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
64%
64%
Реализация брейк - пойнтов
38%
80%
