30.10.2025
МСК
ITF W100 Irapuato WD
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mi/R Rizo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Mi/R Rizo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Rus/Stakusic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
75%
35%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
