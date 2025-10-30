Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Rus/Stakusic - Mi/R Rizo 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Rus/StakusicMi/R Rizo . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
ITF W100 Irapuato WD
Rus/Stakusic
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
30 октября 2025
Mi/R Rizo
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mi/R Rizo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Mi/R Rizo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Rus/Stakusic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Rus/Stakusic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Rus/Stakusic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
75%
35%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
