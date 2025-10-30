Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Hewitt/Hu - Comiskey/Llewellyn 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Hewitt/HuComiskey/Llewellyn . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
ITF W100 Irapuato WD
Hewitt/Hu
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
30 октября 2025
Comiskey/Llewellyn
Гейм 1 - Hewitt/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Comiskey/Llewellyn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Hewitt/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Hewitt/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Hewitt/Hu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Hewitt/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Hewitt/Hu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Comiskey/Llewellyn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Hewitt/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Hewitt/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Comiskey/Llewellyn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Hewitt/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Comiskey/Llewellyn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Hewitt/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Hewitt/Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Comiskey/Llewellyn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Comiskey/Llewellyn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Hewitt/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Hewitt/Hu - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
67%
44%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
